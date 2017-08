Forum

Probleme mit Bio CO2 Anlage

Gepostet von cindymerlin, gestern, 21:04

Hallo!



Habe seit gestern an meinem 350L Aquarium eine selbst gebaute Bio CO 2 Anlage angeschlossen, in einem 5L Kanister mit 1 kg Zucker, 1L Wasser, ein wenig Tortengelee und Hefe.

Ich habe die CO 2 Anlage gestern angeschlossen mit einem normalen Ausströmer ins Becken. Heute Nachmittag habe ich festgestellt, daß ich von den Schachbrettschmerlen nur wenige sehe und diese am Grund nach Luft schnappen und die Prachtschmerlen hab ich den ganzen Tag noch nicht gesehen.

Habe dann den CO 2 Ausströmer rausgegeben und sofort für Sauerstoff gesorgt. Seitdem sind alle Fische wieder fit und schwimmen fröhlich herum.

Jetzt hab ich was von einer Paffrathschale gelesen, die helfen soll daß nicht zuviel CO 2 ins Becken gelangt? Was muß ich da beachten? Wie groß oder breit muß sie sein oder kann ich dafür auch was im Fachhandel kaufen?

Ein Bekannter von mir hat die gleiche CO 2 Anlage an seinem 300L Becken und hatte noch nie Probleme damit und mußte auch keinen Sauerstoff zufügen.

Was kann bei mir das Problem sein?

Habe einige Anubias, aber auch Wasserpest, Cabomba, Vallisneren und Javafarn im Becken.



Ich hoffe ihr könnt mir helfen.

LG Petra





Re: Probleme mit Bio CO 2 Anlage

Gepostet von 4sindgenug, gestern, 22:46

Hallo Petra,



warum überhaupt die CO 2 Anlage?

Bei deinen Pflanzen ist die doch für gesundes Wachstum überhaupt nicht notwendig.

Scheinbar hat die das Überangebot an CO 2 den Sauerstoff aus dem Wasser ausgetrieben, so dass die Fische in Atemnot gerieten.

Was versprichst du dir vom CO 2 ?

Haben deine Pflanzen Mangelerscheinungen?



Liebe Grüße

Tom













Re: Probleme mit Bio CO 2 Anlage

Gepostet von Peter-Paul, heute, 08:38

Hallo Petra,

die Berechnung der notwendigen Fläche findet man in der Wikepedia unter Paffratsche Rinne [link]

Eine solche Schale hat neben der Vermeidung einer Überdosierung den Vorteil, dass sie mit sehr geringem Druck arbeitet. Einen Ausströmerstein kann man auf Dauer mit einer Bio-CO 2 -Anlage nicht betreiben, da fehlt nach ein paar Tagen der Druck. So sind jedenfalls meine Erfahrungen.

Ich nehme als Paffrath-Schale eine Box von Wattestäbchen,nur als Beispiel, was da so geht. Du brauchst aber etwas größeres für das Optimum. Aber vielleicht ist es nicht schlecht, etwas kleiner anzufangen und dann gegebenenfalls eine größere Schale zu nehmen.

Zu Toms Antwort: Natürlich geht es auch ohne CO 2 bei der Bepflanzung. Aber mit geht es sicher besser, vorausgesetzt, es wird auch gedüngt. Die Pflanzen sehen zwar ganz gut aus, aber doch keineswegs optimal grün. Ich würde einen Eisenvolldünger zugeben.

Mit freundlichen Grüßen

Peter-Paul

Re: Probleme mit Bio CO 2 Anlage

Gepostet von Herbert aus EF, heute, 10:09

ich nutze an meinem 380er becken eine große bio CO 2 anlage von aqua-richtig. die arbeitet mit 500g zucker und 3,5 g trockenhefe und ein paar tropfen öl, damit keine gärgase ins becken kommen. als ausströmer habe ich einen normalen schlauch und daran eine box mit kies. das gas wird dort reingeleitet und verteilt sich durch den kies in der box. alle paar minuten entweicht dann einiges über eine 2. öffnung ins becken. damit habe ich seit einem jahr sehr gute erfahrungen und die CO 2 werte sind optimal.

































