Forum

Heutige Beiträge

Aktuelle Themen

Suche





Probleme mit Bio CO2 Anlage Pfad zum Thread: Forum-Übersicht » Pflanzen » Thread #27170 Probleme mit Bio CO 2 Anlage Gepostet von cindymerlin, heute, 21:04 Hallo!



Habe seit gestern an meinem 350L Aquarium eine selbst gebaute Bio CO 2 Anlage angeschlossen, in einem 5L Kanister mit 1 kg Zucker, 1L Wasser, ein wenig Tortengelee und Hefe.

Ich habe die CO 2 Anlage gestern angeschlossen mit einem normalen Ausströmer ins Becken. Heute Nachmittag habe ich festgestellt, daß ich von den Schachbrettschmerlen nur wenige sehe und diese am Grund nach Luft schnappen und die Prachtschmerlen hab ich den ganzen Tag noch nicht gesehen.

Habe dann den CO 2 Ausströmer rausgegeben und sofort für Sauerstoff gesorgt. Seitdem sind alle Fische wieder fit und schwimmen fröhlich herum.

Jetzt hab ich was von einer Paffrathschale gelesen, die helfen soll daß nicht zuviel CO 2 ins Becken gelangt? Was muß ich da beachten? Wie groß oder breit muß sie sein oder kann ich dafür auch was im Fachhandel kaufen?

Ein Bekannter von mir hat die gleiche CO 2 Anlage an seinem 300L Becken und hatte noch nie Probleme damit und mußte auch keinen Sauerstoff zufügen.

Was kann bei mir das Problem sein?

Habe einige Anubias, aber auch Wasserpest, Cabomba, Vallisneren und Javafarn im Becken.



Ich hoffe ihr könnt mir helfen.

LG Petra _________________

Mein Aqua

[link]

Navigation Forum Übersicht » Pflanzen » Probleme mit Bio CO2 Anlage

10.08.17 | 22:34 Uhr Community-Status » nicht eingelogged

» Login

» Anmelden Wer ist online? Gäste: 46. Im Chat: niemand

aqua4you.de bei: