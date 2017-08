Erfahrung mit ATD Friedberg?

Gepostet von 4sindgenug, 05.07.17, 11:47

Hallo steelman-49,



wie hast du das geschafft, dass es bei so einem geringen Streitwert in weniger als einem Jahr schon einen Prozess gegeben hat?

Ich habe gegen eie andere Firma einen Produkthaftungsprozess laufen und da gibt es jetzt nach mittlerweile 4 Jahren immer noch keinen Gerichtstermin.



Mit welcher Begründung hast du den Prozess verloren?

Ich bin bisher davon ausgegangen, dass lt. Produkthaftungsgesetz bei so neuen Geräten davon ausgegangen wird, dass der Defekt schon beim Verkauf vorlag, es sei denn der Käufer hat an dem Gerät herumgebastelt und dadurch die Garantie verloren, oder durch unsachgemäßen Umgang.



Gruß

Tom



PS: bevor irgendein Verdacht aufkommt....ATD ist von mir über 200 km entfernt und ich kenne die nur durch diesen Thread.

Nicht jeder der aus dem Rahmen fällt war auch vorher im Bilde.





