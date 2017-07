Ich brauche bitte eure Meinung und Tipps

Gepostet von BiggiF1964, 25.07.17, 12:56

Hallo zusammen,

Ich bin Biggi und wollte mich euch gerne anschließen.

Habe hier ein kleines Problem und wollte einfach eure Meinung wissen, oder wie ihr damit umgehen würdet.

Ich habe ein 300 Liter Becken mit Neons Guppys und Welsen. Temperatur 23 bis 24 Grad. Alles gut.

Dann noch ein 120 Liter mit Garnelen und Krebsen. Temperatur 20 grad und eigentlich auch alles prima.

ABER............nun habe ich zwei (laut Google Reserche) Black Moor teleskopaugen schleierschwänze vor der Reise durch die Kanalisation gerettet. Die beiden sind ohne flossen 4 bis 5 cm Groß

Da es im großen Becken zu warm für die beiden wäre, hab ich die jetzt im kleinen Becken untergebracht.

mir ist klar das dies eine Notlösung ist, da die. Kerlchen ja recht groß werden.

Nächsten Frühjahr bekommen die auch einen Teich.

Was meint ihr ? Kann ich die beiden so lange im 120 Liter Becken lasse ? Sie wachsen ja angeblich sehr langsam. Im großen wäre es ja einfach viel zu warm.

Ich beobachte jeden Tag 2 bis 3 Stunden. Bis jetzt lassen sich Krebse Garnelen und Glubschauge in Ruhe.

Mich interessiert einfach mal eure Meinung. Das die Lösung nicht optimal ist weiß ich. Aber ich hab im Moment keine andere. Würde mich über Austausch mit euch freuen.

Liebe Grüße

Biggi