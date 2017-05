Forum

Neon hat Glubschauge - aber nur eins! Pfad zum Thread: Forum-Übersicht » Krankheiten » Thread #27153 Neon hat Glubschauge - aber nur eins! Gepostet von SnappyUnicorn3002, 21.05.17, 17:12 Hallo zusammen,

Ich hab heute beim Wasserwechsel gemerkt, dass einer meiner Neonsalmler ein Glubschauge hat, aber wie man schon im Titel sieht ist es eben nur eines der Augen . Ich hab hier im Forum nachgesehen aber es steht überall nur was von befall beider Augen. Sonst verhält sich der Fisch normal, schwimmt im Schwarm und isst auch noch.

Hat wer eine ahnung was los ist und hatte das schon selbst mal jemand?

Danke für eine Antwort !

LG Carolin





Re: Neon hat Glubschauge - aber nur eins! Gepostet von puckypuck, 21.05.17, 21:36 hallo snappy, (sorry fürs abkürzen deines nick,find ihn nur etwas arg lang)

also meiner erfahrung nach handelt es sich wohl um eine mangelerscheinung. ich gebe bei diesem problrm immer grundsätzlich easy-life dreifache dosis und elements + von dennerle ins wasser und ca. zwei tage später geht es dem fisch wieder gut. bei mir war das problem auch vor kurzem. jetzt sagen sicher einige dass elements + nur für wasser ist, das mit osmose behandelt wird. da es aber ab und an vorkommt dass irgendwelche elemente im wasser fehlen, welche gründe auch immer. jedenfalls schadet es nicht diese in geringer dosis nach gibt. jedenfalls wenn bei mir sowas auftaucht, weiß ich definitiv, dass wenn es nur ein auge betrifft eine mangelerscheinung ist, denn ohne elements ging es keinem betroffenem fisch wirklich besser.

easy-life ist sowieso ein wundermittel in sachen aquarienwasser und sollte zur optimierung auf jedenfall mit rein.



Re: Neon hat Glubschauge - aber nur eins! Gepostet von SnappyUnicorn3002, 22.05.17, 07:35 Hallo Puckypuck,

Danke für die hilfe! Es ist aber leider so, dass ich jetzt 3 tage nicht bei dem aquarium bin, und donnerstag ist feiertag.glaubst du, es ist dannach schon zu spät oder kann ich am freitag immernoch die mittel kaufen und ins wasser geben?

Schöne Grüße,

LG Snappy





Re: Neon hat Glubschauge - aber nur eins! Gepostet von livie306, 22.05.17, 08:22 also ich rate dir doch noch vorher was zu tun, denn am Donnerstag könnt es zu spät sein.

Ich kenne es zwar nicht mit nur einem Auge aber die Möglichkeit dass es eine Mangelerscheinung ist klingt plausibel, denn eine Krankheit betrifft beide Augen. Sollte es eine Krankheit sein, ist es Donnerstag garantiert zu spät

Sehr blöd da ich bereits um 7 uhr unterwegs war





Re: Neon hat Glubschauge - aber nur eins! Gepostet von 4sindgenug, 23.05.17, 22:14 Hi Carolin,



Sowas kann auch durch Bakterien- oder Pilzbefall, sowie durch Verletzungen entstehen.



LG Tom







Re: Neon hat Glubschauge - aber nur eins! Gepostet von SnappyUnicorn3002, heute, 10:41 Hallo zusammen,

kam gestern zurück und der Fisch lebt zum glück noch, isst und schwimmt im Schwarm. Das andere Auge hat auch angefangen etwas zu wachsen... Aber hab im Zoogeschäft etwas besorgt, dass sich Ergänzungsfuttermittel nennt und den Fischen Vitamine liefert die sie stärken sollen und Mangelerschinungen vorbeugen sollen. Hab das jetzt erstmal reingemacht, aber so schnell kann ich keine verbesserung erwarten also warte ich jetzt einfach ab.

Vielen dank für eure Hilfe!

LG Carolin





