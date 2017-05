Forum

Heutige Beiträge

Aktuelle Themen

Suche





Shisharaucher unter euch ? Pfad zum Thread: Forum-Übersicht » Off-Topic » Thread #5103 Re: Shisharaucher unter euch ? Gepostet von greenbeer66, 17.12.06, 21:22 LcB schrieb am 17.12.06, 21:21:

KLar man shisha is genial was is den euer lieblingstabak???



meiner KIrsche !!!!



marke müsst ich nachschauen!!!!









Pfirsich und eigtl. alle Waldfrüchte, sprich Himbeer, Erdbeer, usw. _________________

LG, Christopher

_______________________

Bewertet wenn ihr Lust und Zeit habt! [link]



Geophagus laichen ständig...





Re: Shisharaucher unter euch ? Gepostet von Blacky, 17.12.06, 21:23 hmm Drogen4you, endlich mal ein Thread der zu mir passt:

Im angebot:

Hanf

Speed

andere Waren wurden von der Polizei beschlagtnahmt



wie seid ihr den drauf?

Re: Shisharaucher unter euch ? Gepostet von betzbauer, 17.12.06, 21:24 Blacky schrieb am 17.12.06, 21:23:

hmm Drogen4you, endlich mal ein Thread der zu mir passt:

Im angebot:

Hanf

Speed

andere Waren wurden von der Polizei beschlagtnahmt



wie seid ihr den drauf?





oh Speed du bist ja ein Hengst..





Mehr haste net zu bieten oder what?



mann mann mann und du willst ein Drogendealer sein?

Re: Shisharaucher unter euch ? Gepostet von Blacky, 17.12.06, 21:26 ich bin nur ne Zwischenstation an der Grenze, solche wie greeny wollen schließlich versorgt werden

Re: Shisharaucher unter euch ? Gepostet von greenbeer66, 17.12.06, 21:27 Tee und Pralinen bekommt ihr bei Goldi, bei mir gibts nur Amphetamine und Mescalin... _________________

LG, Christopher

_______________________

Bewertet wenn ihr Lust und Zeit habt! [link]



Geophagus laichen ständig...





Re: Shisharaucher unter euch ? Gepostet von greenbeer66, 17.12.06, 21:28 Blacky schrieb am 17.12.06, 21:26:

ich bin nur ne Zwischenstation an der Grenze, solche wie greeny wollen schließlich versorgt werden



hä?



verkaufe ja selber... _________________

LG, Christopher

_______________________

Bewertet wenn ihr Lust und Zeit habt! [link]



Geophagus laichen ständig...





Re: Shisharaucher unter euch ? Gepostet von Blacky, 17.12.06, 21:29 habe auch noch Aspirnin im Angebot und die neuste droge Greed( setzt sich aus grünen farbtönen und speed zusammen)

Re: Shisharaucher unter euch ? Gepostet von betzbauer, 17.12.06, 21:29 greenbeer66 schrieb am 17.12.06, 21:27:

Tee und Pralinen bekommt ihr bei Goldi, bei mir gibts nur Amphetamine und Mescalin...



oh dann gibts bei mir Weihnachtsplätzchen und Lebkuchen!



und evtl. noch Glühwein...

Re: Shisharaucher unter euch ? Gepostet von Blacky, 17.12.06, 21:37

Re: Shisharaucher unter euch ? Gepostet von lee, 17.12.06, 21:57 LcB schrieb am 17.12.06, 21:21:

KLar man shisha is genial was is den euer lieblingstabak???



meiner KIrsche !!!!



marke müsst ich nachschauen!!!!









ja, i bevorzug kirsche und melone

hersteller is nakhla mei lieblingshersteller

serbetli is a ned schlecht.

bis denne.



@alle die ne shisha ham, macht mal fotos und stellt se rein.

i mach morng auch welche von meiner und reich se nach _________________

Man liest sich!



Mfg

Lee



Re: Shisharaucher unter euch ? Gepostet von lee, 17.12.06, 22:03 Smile schrieb am 17.12.06, 19:57:



Ebenfalls ein Projekt aus dem Forum ist hier zu finden:

www.against5percent.de



Wie manche von euch vieleicht bemerkt haben gibt es in Deutschland nur sehr trocknen Shishatabak.

Da hilft nur ein große Umfrage wie die auf der Page.



Oder ihr kauft euch im Netz Soex, das ist ein hammergeiler tabakersatz,der so geil qualmt !!!!









das hier ist auch so ne umfrage, geht bei großem erfolg direkt an die merkl.



Man kann genauso Honigmolasse hernehmen und ihn selber anfeuchten, geht auch super



bis denne _________________

Man liest sich!



Mfg

Lee



Re: Shisharaucher unter euch ? Gepostet von Smile, 18.12.06, 13:04 lee schrieb am 17.12.06, 22:03:







das hier ist auch so ne umfrage, geht bei großem erfolg direkt an die merkl.



Man kann genauso Honigmolasse hernehmen und ihn selber anfeuchten, geht auch super



bis denne



Ja klar, wenn ein paar unwissende sich über die Tabaksteuer in einem Aquaristikforum beschweren wird das natürlich gleich bearbeitet



Klar kann man Tabak nachträglich anfeuchten, aber wäre es nicht viel besser, wenn man sich orginal Tabak im Tabakladen um die Ecke kaufen kann, den in die Pfeife steckt und gleich super losrauchen kann ?



Außerdem ist der Nakla den ihr hier kriegt nichts im vergleich zum ägyptischen oder den Edeltabaken aus dem Orient !!!



Also wer sich für das Thema interessiert kann mal bei www.against5percent mitmachen und im Shisha-forum vorbeischauen !!!



MfG

Smile _________________







Re: Shisharaucher unter euch ? Gepostet von Blacky, 18.12.06, 13:57 du kennst dich aber da aus smile!

Re: Shisharaucher unter euch ? Gepostet von Smile, 18.12.06, 15:44 Naja,

hab halt ne Shisha und rauch se auch mal.



Außerdem hab ich bis jetzt nicht nur das deutsche Müsli (Nakla) geraucht und kann daher auch bewerten wie gut Nakla wirklich is !!!



Mit fröhlichen Weihnachtsgrüßen

Smile _________________







Re: Shisharaucher unter euch ? Gepostet von lee, 19.12.06, 18:19 Smile schrieb am 18.12.06, 15:44:

Naja,

hab halt ne Shisha und rauch se auch mal.



Außerdem hab ich bis jetzt nicht nur das deutsche Müsli (Nakla) geraucht und kann daher auch bewerten wie gut Nakla wirklich is !!!



Mit fröhlichen Weihnachtsgrüßen

Smile



Ich hab auch schon original Ägyptischen Tabak geraucht, der unterschied ist schon deutlich, nur man kommt halt da nicht die ganze zeit ran, also muss man sic wohl mit molasse oder anderen mitteln helfen.

bis denne _________________

Man liest sich!



Mfg

Lee



Re: Shisharaucher unter euch ? Gepostet von Smile, 20.12.06, 13:58 Hi,

ich geb dir nen Tipp !

Guck dich im Shisha-Forum mal um, da gibts mehrere Läden die Tabak verkaufen der zumindest besser ist wie Nakhla !

Gegen nicht deutschen Nakhla is aber eigentlich nichts zu sagen !

Ist auch gut, hab mir da ein paar Päckchen aus Ägypten mitgebracht ^^



MfG

Smile



Oder schreib mich mal an, will jetzt keine Werbung für Shishaläden im Netz machen ! _________________







Re: Shisharaucher unter euch ? Gepostet von copi2k, 10.09.07, 18:50 Howdi Shisharaucher,



so habe zwar vorhin ein Fred aufgemacht aber denke er lebt nich so lange. Ich habe vor kurzem einen Shisha-Shop aufgemacht unter



www.shisha-blubbern.de



schaut doch mal rein und falls ihr Fragen habt stehe ich immer zur Verfügung in Icq 171177914



mfg Daniel

Re: Shisharaucher unter euch ? Gepostet von Smile, 11.09.07, 22:18 Hallo,

Mensch hatt in diesem Thread lange keiner mehr geschrieben !



Da ich den Thread mal aufgemacht hab interessierts euch bestimmt, dass ich schon lange keine Shisha mehr geraucht habe !



Ich möchte keinem ins Gewissen reden oder so. Mir hatts Ende Januar einfach nicht mehr gefallen und der Gesundheitliche Aspekt hat auch eine kleine Rolle gespielt. Also habe ich meine gesammte Shishaausrüstung verkauft.



Wenn ich nun bei Freunden an einer Shisha zieh ist´s irgendwie nicht wie früher.



Gruß

Smile

_________________







Re: Shisharaucher unter euch ? Gepostet von lee, 11.09.07, 22:43 ich hab meine imma noch...bin aba auf rein ägyptischen Edeltabak umgestiegen^^alles nix deutsche ware xD alles brave 25% ab werk

nuja...sie läuft....und läüft...nd läuft...und läuft....xD



sry dass ich damals so scheiß geshcrieben hatte xD hatte einfach keine ahnung von der Materie hat sich jetzt aber geändert..nuja bis denn _________________

Man liest sich!



Mfg

Lee



Re: Shisharaucher unter euch ? Gepostet von Altakeen, 13.05.17, 15:08 Also ich rauche am liebsten Tabak von Social Smoke.

Hier habe ich meinen Shisha Tabak gefunden: [link] Zuletzt geändert von Altakeen (13.05.17, 15:08)

Re: Shisharaucher unter euch ? Gepostet von 4sindgenug, 13.05.17, 21:37 Es geht nichts über gutes deutsches Eichenlaub



_________________

Nicht jeder der aus dem Rahmen fällt war auch vorher im Bilde.





Schaut euch doch mal meine Aquarien Einsvonvier [link]

und Zweivonnurnochdrei [link] an

Re: Shisharaucher unter euch ? Gepostet von Mofi, 14.05.17, 20:14



Wenn gar nix geht geht Pferdehaar

Re: Shisharaucher unter euch ? Gepostet von MistaBreed, heute, 08:00 Eichenlaub hab ich lieber im Aquarium als in der Pfeife, auch wenn mein Nick anderes vermuten lässt...

Ich wünsche euch schon mal einen entspannten Feiertag! _________________

Gruß Thomas

-----------------------------------------------

Die Ehre des Fisches ist unantastbar!



Mein Aquarium: [link]

Gehe zu Seite: << < 1 2 3



Navigation Forum Übersicht » Off-Topic » Shisharaucher unter euch ?

24.05.17 | 12:13 Uhr Community-Status » nicht eingelogged

» Login

» Anmelden Wer ist online? Gäste: 45. Im Chat: niemand

aqua4you.de bei: