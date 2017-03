Forum

125 Liter Asien Pfad zum Thread: Forum-Übersicht » Aquarieneinrichtung » Thread #27131 125 Liter Asien Gepostet von Diddifisch, gestern, 11:15 Hallo zusammen,

ich bin neu hier und habe da mal ein Problem.

Ich würde mir gerne ein 125 Liter Becken einrichten und habe mir als Thema "Asien" ausgesucht.

Die "technischen" Dinge (einlaufen usw.) sind mir klar. Allerdings bin ich "Creativ-Legastheniker"

Kann mir da mal jemand ein paar Einrichtungsbeispiele zeigen? Welche Pflanzen, Steine Wurzeln usw. kommen wohin, damit es später gut aussieht und die Tiere sich wohl fühlen?

Vielen Dank für eure Hilfe!!

Viele Grüße

Diddifisch

Hallo Diddifisch, ich würde dir eine dichte Bepflanzung empfehlen. Vielleicht Wasserpest im hintergrund, oder eine Asiatische Vallisnerie. Kies würd ich hellen empfehlen, vielleicht ein Cremefarbener. Von wureln vielleicht was kleines im vordergrund, also nix grösseres. Dann würde ich noch sowas wie rollrasen für den vordergrund empfehlen. Hoffe, das war hilfreich

Re: 125 Liter Asien Gepostet von Diddifisch, gestern, 21:40 Vielen Dank für die schnelle Antwort!!

Ich habe heute Nachmittag das Becken abgeholt:

Juwel Rio 125 mit folgenden Maßen:

B81XT36XH50

Kies habe ich nun was in schwarz/grau genommen. Der Typ im Zoofachgeschäft meinte für Asien wäre das OK und würde die Farben der Fische schön hervorheben.

Außerdem habe ich noch zwei Holzstücke und zwei hellgraue Steine mitgenommen.

Was deinen Pflanzenvorschlag angeht hat mir das schon sehr geholfen!

Ich werde dann den Hintergrund mit Valisnerien bestücken und die ein oder andere kleinere Pflanze in der Mitte zwischen den Steinen postieren.

Die Idee mit dem "Rollrasen" für den Vordergrund finde ich echt genial! Auf sowas wäre ich nie gekommen! Wie schon gesagt: "Creativ-Legastheniker" halt

Viele Grüße

Diddifisch

Re: 125 Liter Asien Gepostet von 4sindgenug, gestern, 23:28 Hallo Diddifisch,



erstmal herzlich Willkommen hier im Forum.

Du kannst dir hier im Forum auch sehr viele Anregungen holen.

Schau mal ganz oben in der Leiste gibt es eine Rubrik

"Mein Aquarium"

Da kannst du auch nach Inhalt ordnen und dir gezielt Aquarien in deiner Wunschgröße anschauen.



Gruß

Re: 125 Liter Asien Gepostet von Mopani, heute, 03:00 Hallo!



Ich denke, es gibt einerseits den Ansatz "Welche asiatischen Fische möchte ich halten?". Danach kannst du anhand deren natürlicher Habitate das Biotop imitieren.



Beispiel: du willst einen Kampffisch halten. Der lebt in verkrauteten thailändischen Gewässern, die du nachempfinden kannst.



Oder du findest ein Biotop besonders toll und es steht für dich eher im Vordergrund als der Besatz.



Beispiel: ich habe ein Buch, worin der "chinesische Gebirgsbach" vorgestellt wurde. Mit vielen Steinen und weniger Pflanzen, dazu noch einen Kardinälchen als Belebung.



Du siehst, "Asien" ist nicht sehr präzise, das umfasst diverse Biotope: Dschungelbäche in Südostasien, Gebirgsströme des Himalaya, etc.



vg

