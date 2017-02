Forum

Schlechtes Pflanzenwachstum wg. Salzsäure? Pfad zum Thread: Forum-Übersicht » Wasserchemie » Thread #17435 Schlechtes Pflanzenwachstum wg. Salzsäure? Gepostet von grunzkopf, 25.06.09, 00:28 Hallo All,



ich beabsichtige, Salzsäure zur KH-Senkung einzusetzen (wie auf deters-ing.de beschrieben).



Nun habe ich auf einer andere Seiten gelesen, dass durch das verschobene Ionen-Gleichgewicht, Pflanzen angeblich schlechter wachsen sollen. Aber insgesamt scheint sich die Fachwelt bzgl. dieser Frage nicht einig. Auf jeden Fall, wäre dies nicht in meinem Sinne. Eigentlich war angedacht, dass die meisten Pflanzen bei einem niedrigeren KH-Wert besser wachsen, zumindestens niedriger als ich ihn aktuell habe (KH 9). Wollte ihn daher auf 3 KH senken. Für die Zielfischgruppe (Südamerika) dürfte dies auch besser sein.



Kann diese Erfahrung des negativen Impacts von Salzsäure (HCl) auf Pflanzen hier jemand bestätigen oder negieren?



Danke für Euren Input,

Mark







Re: Schlechtes Pflanzenwachstum wg. Salzsäure? Gepostet von Johannes.Busch, 25.06.09, 09:59 KH Und PH müssen zusammen betrachet werden. Man kann kaum einen dieser Werte allein verändern. Also ist äußerste Vorsicht geboten. Wenn KH *und* PH zu hoch sind, sollte man sich doch ernsthaft über Torffilterung informieren. Das ist angeblich immer noch die schonendste Art, preiswert und gut zu dosieren.



If you are trapped in the dream of the other, you're fucked. (Gilles Deleuze)



160L: [link] -- Last Update: 2015-05-13

180L: [link]



<NEU> Meine erste offene Bildergalerie: [link]



Re: Schlechtes Pflanzenwachstum wg. Salzsäure? Gepostet von grunzkopf, 25.06.09, 13:40 Hi Johannes,



ich persönlich denke, mit Salzsäure liegt man, was die Dosierung und Preis angeht besser. Die Argumente auf deters-ing.de sind für mich sehr eingängig. Bei 3,6% Salzsäure hält sich die Gefahr auch in Grenzen - die raucht ja nicht mal. Die Apothekerin wollte mir wg. des besseren Preises gleich die 30% oder 10%ig geben - habe ich dankend abgelehnt - das Riskio source ich gerne aus.



Ich habe aber auch nix gegen Torf - finde es nur umständlich und die Färbung durch Huminsäuren ist auch nicht Jedermanns Sache.



Mein Anliegen ist aber nicht, hier eine unnötige Diskussion Torf vs. Salzsäure zu eröffnen (das habe ich für mich bereits pro HCl entschieden), sondern ich wollte eigentlich nur wissen, ob jemand negative Erfahrung mit Salzsäure bzgl. Pflanzenwachstum gemacht hat. Das KH/PH zusammen zu betrachten sind, versteht sich von selbst. Dies hat aber mit meiner Frage nüscht zu tun.



Gruß,

Mark

Re: Schlechtes Pflanzenwachstum wg. Salzsäure? Gepostet von WasserFlo, 25.06.09, 13:49 Hi Mark,

da du dich ja schon hinreichend informiert hast könnte die Leitfähigkeit, welche durch Säuren mehr beeinflusst wird als durch Torf, entscheident dafür sein das ein unterschiedliches Pflanzenwachstum auftritt. Selber habe ich sowas noch nicht gemacht da mein Wasser schon weich aus der Leitung kommt, habe aber schon mehrfach gehört das die Leitfähigkeit einen für Pflanzen unverträglichen Wert annehmen kann. Ob das im verhältniss zum Leitwert für Fische steht kann ich nicht sagen aber wenn du schon in die Richtung forschst könnte dir das einen Anhaltspunkt geben.

Rio 180 Bilder und Vorstellung folgen



Re: Schlechtes Pflanzenwachstum wg. Salzsäure? Gepostet von grunzkopf, 25.06.09, 15:15 Flo, sobald ich neue Erkenntnisse habe, werde ich diese hier natürlich darlegen.



Erst mal wollte ich checken, ob jemand einschlägige Erfahrung gemacht hat. Ggf. war dieser Post in einem anderen Forum nur eine Ausnahme, die auf Vermutungen basiert.



Evtl. hat der eine oder andere ja eigene Erkenntnisse zu diesem Thema



Alle, die weiches Wasser haben, sind zu beneiden



Gruß,

Mark

Re: Schlechtes Pflanzenwachstum wg. Salzsäure? Gepostet von dukleiner33, heute, 09:43 Du kannst die KH durch das geringfügige! Einbringen von Salzsäure entfernen und auf 4-5 °dH kommen, wenn du es richtig machst. Hab hier ein altes Buch zu rumliegen..



Allerdings finde ich zu Salzsäure im Netz nur allgemeine Infos wie Kalkentfernen

Re: Schlechtes Pflanzenwachstum wg. Salzsäure? Gepostet von WasserFlo, heute, 16:24 Der thread ist seit 8 Jahren kalt

Rio 180 Bilder und Vorstellung folgen



