Was kann in unser 25l becken? Pfad zum Thread: Forum-Übersicht » Aquarieneinrichtung » Thread #11112 Re: Was kann in unser 25l becken? Gepostet von Conny 13, 30.01.08, 17:25 Marc & Sarah schrieb am 30.01.08, 16:38:

Hi



Ne kleine Wurzel gehört natürlich mit rein! Sowas gehört doch in jedes Aquarium, oder auch Becher!

Javafarn klingt gut. Wird bestimmt nett werden. Sobald wir das fertig haben, wird es natürlich hier vorgezeigt.



Zur Wasserwertstabilität (mann was für ein Wort)



Wie wäre es, wenn wir das Becken regelmäßig mit Wasser aus dem größen Aquarium befüllen? Wäre sowas möglich, bzw sinnvoll? Unsere Wasserwerte im großen sind ja stabiel und bis auf die Härte voll im grünen Bereich.



Gruss Marc



Hallo ihr zwei,



also ich finde es klasse das ihr Euch für ein Garnelenbecken entschieden habt. Kommt optisch gestimmt gut.

Habe bei mir auch eine kleine Wurzel drin, ein bißchen Javamoos drauf, das wuchert ganz gut. Wasserpest kommt auch gut dann noch 1-2 Moosbällchen, dann ist der Becher schon voll.

Ach und Euere Idee das Wasser vom großen Becken zu nehmen ist sehr gut, machen wir auch so. Bietet sich ja auch an.

Freue mich schon auf die Vorstellung des Bechers. _________________

LG Conny







Gesellschafts-Aqua: [link] Garnelen Red Crystal: [link] Südamerika Artenaqua L46: [link] L-Wels-Aufzucht-Teeny-Aqua: [link]



Re: Was kann in unser 25l becken? Gepostet von l..l, 30.01.08, 21:17 @ neon hier in deutschland ist es nicht verboten aber sehe ich das richtig??? es gibt in ÖSTERREICH ein gesetz das verbietet fische unter 4cm egal wie viel sie schwimmen in ein becken unter 54l zu tun richtig???



gibt es bei euch dann kein gesetz das es verbietet einen wabenschilderwels in einem 54l becken zu halten weil das ist wohl weitaus schlimmer als das man fische die 3,5cm lang sind in 40l becken zu halten??? _________________

Mfg l.ö.l

Re: Was kann in unser 25l becken? Gepostet von NEON, 31.01.08, 00:26 Marc ......



und was meinst du wie lange werden deine ach so guten Wasserwerte

vom großen Becken im kleinen Becken halten ?????????????????????



Auch auf die Gefahr hin negativ beurteilt zu werden,

ein TIPP von mir:



vergiß das kleine Becken und konzentriere bzw. investiere dein Geld weiterhin für das große Becken

du ersparst dir den Frust der sicher kommt und die Fische leben beim

Händler im größeren Becken auch glücklicher



Ich habe mich dem Hobby Aquaristik seit 25 Jahren verschrieben aber was ich bis heute noch nicht verstehe ....... warum lesen Leute keine Bücher,

auch im Club wurden diese Themen mit 25 Liter schon öfters angesprochenden dann würde .................... nicht nötig sein.



Sorry aber ich habe jetzt mal Bücher keine Spezialbücher durchgesehen,

im Internet geschaut, im Club waren diese Themen schon ..........



Macht wie ich schon mal vorgeschlagen habe ein schönes kleines Pflanzenbecken, die wirklich sehr attraktiv sind und es müssen ja nicht

unbedingt Fische darin herum vegetieren.



Deine Worte:

Zur Wasserwertstabilität (Mann was für ein Wort)



*** Da könnte man auf den Gedanken kommen das du wenig Ahnung

von Wasserwerten etc. hast ***



Ich hoffe durch meinen Beitrag der kein Angriff sondern eher zum

Nachdenken gedacht ist ..... nicht gleich negativ beurteilt zu werden.



Gruß

---- Gerald ----

Re: Was kann in unser 25l becken? Gepostet von NEON, 31.01.08, 00:35 Hallo .ö.



stimmt bei uns gibt es das Gesetz das verbietet:



* Fische in einem 25 L Becken zu halten,

* um nicht jede einzelne Fischart aufzuzählen ..... die Fische müßen

" ARTGERECHT " sprich in entsprechend großen Becken gehalten werden.



Beispiel: früher wurden bei uns die Kampffische in winzig kleinen Behältern bei den Zoohändlern gehalten ..... verboten.

Das Gesetz greift zwar noch nicht voll durch aber es kommt jetzt schon

zu Kontrollen bei den Tierhandlungen.

Privat kommt es zur Anzeige wen jemand eine Meldung macht.



Weißt du deshalb werde ich auch immer ziemlich böse wen es um

25 L Becken und welche, wieviel Fische kann ich darin halten



Gruß

_________________

---- Gerald ----

Re: Was kann in unser 25l becken? Gepostet von NEON, 31.01.08, 00:35 Marc ..



ich finde es super wen du dich für Garnelen entschieden hast !!



Gruß

---- Gerald ----

Re: Was kann in unser 25l becken? Gepostet von Marc & Sarah, 31.01.08, 05:43 @ Neon



Ja, hatte ich ja geschrieben. Der Denkansatz mit dem gemeinsamen Wasser war halt nur da, da es für die Einlaufzeit sicherlich von Vorteil wäre nicht ganz frisches Wasser zu nehmen. So der Gedanke. Da werden dann ordentlich was an Pflanzen rein kommen, wie erwähnt eine kleine Wurzel und dann mal gucken was der Händler meines Vertrauens so an Garnelen da hat. Wenn diese unter sich sind, wird man diese auch häufer zu Gesicht bekommen als in einem Gesellschaftsbecken, oder? Bei einem Bekannten zumindest sieht man von denen nix. Der hat aber auch ein 350l Becken mit, meiner Meinung nach, zu starkem Besatz und den falschen Pflanzen.



Gruss Marc

Re: Was kann in unser 25l becken? Gepostet von Anarius I, 31.01.08, 15:05 Moinsen!



Finde es erst einmal sehr positiv das ihr euch für ein Garnelenbecken entschieden habt!

Die Idee mit dem Wasser aus dem großen ist auch nicht verkehrt, aber achtet bitte trotzdem auf eine Einlauzeit die lang genug ist!

Und immer schön die Waserwerte im Auge behalten, da besonders Kupferbestandteile und Nitrit sehr schädlich für die Garnelen sind!(Musste ich selber leidvoll feststellen)



Als Pflanzen habe ich ausser meinen 2 Mooskugeln noch Javafarn, und im Hitergrund Papageienblatt. Das wächst bei mir echt gut! Wird halt auch etwas größer, aber man kann es ja stutzen!



_________________

Schaut doch mal vorbei und bewertet mein Aqua



Gesellschaftsbecken 190 l: [link] neue Bilder vom 23.01.08



Garnelenaqua 15l: [link] Änderung 13.02.08





lasst euch nicht ärgern!



m.f.G. Jens





Re: Was kann in unser 25l becken? Gepostet von l..l, 31.01.08, 18:03 @neon klar das es so ist aber bevor man sich darum kümmert da es wohl einem FORTGESCHRITTENEM aquarianer sehr gut möglich sein wird durch regelmäßige wasserwechsel beständige werte zu haben ist klar etwas erfahrung sollte schon sein als anfänger würde ich so ein becken KEINEM empfehlen... jeden falls man sollte sich hier in deutschland erstmal darum kümmern das große fische in großen behältern gehören wenn kleine rasboras in 40l becken gehalten werden halte ich das NICHT für ein verbrechen aber egal...



edit: was heist laut regel artgrecht wabi in nem 100er

nein ernsthaft die dreifache beckenlänge sollte schon gegeben sein wobei ich 375l (150cm) für einen wabi schon zu klein finde ein wabi braucht becken ab 1000l... aber ich bezweifle das der standard im regelwerk so hcoh gesetzt ist... wie hoch ist er denn genau für eine wabi??? _________________

Mfg l.ö.l

Re: Was kann in unser 25l becken? Gepostet von erfahrungssalmler, 04.02.08, 18:14 NEON schrieb am 29.01.08, 19:45:

...

Warum tragen diese kleinen Becherchen "offiziell" den Namen

Aquarium nicht ??????? und sind für das Halten von Fischen auf

Dauer verboten .......... da muß ja was dran sein, oder ????



LG





ähm, so kleine aquarien können gut als quarantäne-becken genutzt werden

zur zucht von bestimmten fischen ist es auch geeignet

es gibt fische, die eher kleinere aquarien bevorzugen und auch einen niedrigen wasserstand brauchen (z.B. Labyrinth-Fische)

bestimmte betta(kampffisch)-arten sollten in kleinen becken gehalten werden, da sie sonst nicht an futter kommen und weil der wasserstand nicht hoch sein darf

ich gebe löl recht, fische unter 4cm kann man in kleineren aquarien halten



sorry dass ich so spät was dazu schreibe, war halt paar tage net da





mfg esa

Großes Südamerikabecken (272 l) [link]

Kleines Südamerikabecken (54 l) [link]

noch ein kleines Südamerikabecken (54 l) [link]

Re: Was kann in unser 25l becken? Gepostet von Diskusman, 08.02.08, 01:35

Hallo Marc und Sarah,

Habe gerade den Artikel von Euch gelesen, eigentlich stimme ich denen Vorredner zu, allerdings finde ich ein Becken ohne Fische ebenfalls sehr trist. Ich hätte da aber vielleicht eine Alternative.

Zwergkärpflinge, die 7. kleinste art der Lebendgebährenden Fische, sehen putzig aus und mit einer ausgewachsenen Länge von m=2cm und w=max.4cm auch in dem Becken zu halten.

Sehr robust und nicht gerade anspruchsvoll, ich halte diese zusammen mit red Crystel Garnelen in einem Becken.

Da Ihr nicht so weit weg wohnt von mir ( Monheim 40789 ), könnt Ihr euch die Tierchen auch gerne mal anschauen kommen bei einer Tasse Kaffee.

MfG Jürgen

Nur wer Erwachsen wird und ein Kind bleibt, ist ein Mensch ( Erich Kästner )



Aufbau meines neuen Beckens:

[link]



Neue Bilder von meinem Schaubecken, bitte auch bewerten !!!



[link]



Und meiner Zuchtwand:



[link]

Re: Was kann in unser 25l becken? Gepostet von NEON, 08.02.08, 02:19 Hallo,



nochmals .... ich persönlich finde es abgesehen von allen aufgezählten Punkten auch optisch nicht schön wen da ein Fisch oder vielleicht gar mehrere " Kleine 2cm " von einer Scheibe zur anderen schnorcheln

Wahrscheinlich stammt meine Abneigung von so winzigen Becherchen oder auch von Überbesatzungen davon



vor ca 25 Jahren gab es die heute vorhandene Technik nicht und wir

mußten damals genau kalkulieren wieviele Fische zum vorhandenen Wasser, wie erreiche ich jene Wasserwerte, wie halte ich sie usw.

je größer das Aquarium umso stabiler die Werte .......

Schwarmfische wurden wirklich im Schwarm gehalten ....

und wen ich heute in Threads oft lese:

* Schwarmfisch 4 Stk. oder noch weniger

*in kleinen Becken viele kunterbunte Arten (Asien und Amazonas gemischt)

* in Becken viel zuviele Fische

* Fische gekauft - passen die rein ?



da frage ich mich oft ernsthaft, warum erkundigen sich die Leute nicht vor dem Kauf welche und wieviele Fische kann ich in mein Aquarium geben.

Hier wird jedem Auskunft über Wasserqualität, Becken, Fische gegeben

doch wen erst nach dem Kauf gefragt wird ist es oft schwierig die

Fehler ohne großen Schaden zu beheben. Natürlich ist die Versuchung immer wieder groß einen Fisch zu kaufen weil gerade dieser sooo schön ist.

Leider sehe ich sehr wenige die sich vor dem Kauf erkundigen oder Ratschläge einholen .

Meist kommt der Jammer erst wen die Fische und Pflanzen drinnen sind und dann die Fische sterben, Algen wuchern, die Wasserwerte nicht stimmen usw.



Na das war jetzt eine Standpredigt .........



Gruß

---- Gerald ----

Re: Was kann in unser 25l becken? Gepostet von l..l, 08.02.08, 12:45 ja klar neon logisch es ist schrecklich fische aus verschiedenen kontinenten "zusammenzupferchen" da sie erstens völlig andere bedingungen brauchen und andere verhaltensweisen haben, aber ich meine kleine fische in ENTSPRECHEND großen becken zu halten ist nicht schlimm nur mal als beispiel,

L-welse benötigen 80cm becken besser 100cm becken udn werden ca. 15cm lang!

Rasboras werden 2-3cm ein paar wenige auch 4 und benötigen in MEINEN augen 40x20besser 30er becken der vergleich ist klar



in die 100cm passt der L-wels 6,6666666666.... mal in die 40er knappe 3mal



der rasbora passt in die 40cm gute 13mal in die 20cm 6,66666....mal



ich hoffe ich habe das nicht zu kompliziert geschrieben also kurz gesagt



der rasbora HÄTTE ein becken mit der 13x6fachen gesamtlänge



der L-wels hätte ein becken mit der 6x3fachen gesamtlänge



zum zweiten fall sagt niemand was ist ja auch richtig so, aber beim ersten fall finden alle das das becken zu klein ist, KLAR der L-wels bewegt sich weniger, aber es gibt auch 3cm große welse so ist das nicht.... _________________

Mfg l.ö.l

Re: Was kann in unser 25l becken? Gepostet von NEON, 12.02.08, 15:43 Hallo - ö -



leider rechnest du wie ein Mathematiker aber es handelt sich hier

um Lebewesen, wen du so weiter rechnest könntest du auf

0 Liter pro Fisch auch noch kommen



Gruß

---- Gerald ----

Re: Was kann in unser 25l becken? Gepostet von l..l, 12.02.08, 15:49 nunja mag sein das das mathematisch ist aber wie willstn das ausrechnen es ist ein RICHTIGER vergleich und due kannst nicht sagen das es einen unterschied in der beweglichkeit gibt(vorausgesetzt man nimmt nen 3cm wels) und wie soll man sonst nen vergleich anstellen... aber nunja mach mir wenigstens den gefallen nenn mich löl oder l.ö.l löl reicht wenn du schreibfaul bist...



edit: die literzahl vergessen wir jetz mal welse brauchen nur bodenfläche... _________________

Mfg l.ö.l

Re: Was kann in unser 25l becken? Gepostet von DerPanzerwels, 03.05.08, 19:02 In das kleine becken passt doch keine fishe rein.

Re: Was kann in unser 25l becken? Gepostet von Kroko, 04.05.08, 19:11 in 25L passt nichts rein!! _________________

Ich mag Fische



















Re: Was kann in unser 25l becken? Gepostet von Veronika, 04.05.08, 20:57 Doch als Aufzucht oder Qurantänebecken ist es zu gebrauchen.

LG Veronika

Ein Aquarianer der züchtet,hat immer ein Becken zu wenig.

Tschüüüsss

Tschüüüsss





Ich züchte/vermehre: diverse Grundeln ,Korallenplatys, Papageienplatys, Endlerguppys,Wildguppys und andere Lebendgebärende Arten,Welse Oryzia,Pseudomugilarten, div.Schnecken u red-fire und einige andere Garnelen, auch Ringelhandgarnelen



nehme gerne eure überzähligen Schnecken

Re: Was kann in unser 25l becken? Gepostet von greenbeer66, 05.05.08, 09:53 Adonissalmler würden auch gehen, aber find die mal in einem Zoogeschäft...

Ein reines Garnelenbecken wäre nichts? Hat doch auch was, oder?

LG, Christopher

_______________________

Bewertet wenn ihr Lust und Zeit habt! [link]



Geophagus laichen ständig...





Re: Was kann in unser 25l becken? Gepostet von Dinni, 05.05.08, 15:51 Also in ein 25 l Becken passen bestimmt keine Adoinssalmler....

Sie sind zwar sehr klein ...gerade mal 2 cm sollten aber in Gruppen von 10 Tieren gehalten werden. Außerdem ist dieser Fisch sehr anspruchsvoll!



Schau mal bei diesem Link auf die Beckengröße [link]



Garnelenbecken ist einfach das beste! Werde mir demnächst auch eins einrichten!



lg dan

Aquaristik macht süchtig!

Re: Was kann in unser 25l becken? Gepostet von michellebagdons-0, heute, 14:15 huhu. ich habe mir nun zusätzlich ein 25l becken geholt.

Es ist schon in betrieb ..

nun fehlt noch der besatz.



was kann ich rein machen was auch schön aussieht ? was ich gern hätte : bodenreiniger aber welchen ?.. und zierfische vlt einen schwarm neons ?...



ps. ich möchte keine krebse.. kampffisch oder garnelen haben .





