NEU Aquarienbörse in Hamburg Stellingen

Es gibt wieder eine Aquarienbörse in Hamburgs Westen

Am 5.2.17 von 10-12.30Uhr in der Gaststätte am Sportplatzring 47 in 22527 Stellingen.



Dort werden u.a. seltene Fische angeboten, aber auch bekannte, einige Garnelen und Schnecken und natürlich Pflanzen.

es sind noch einige Becken zu vermieten, bei Bedarf an mich wenden.

Wir freuen uns über viele Besucher



Weiter Info unter www.aquarienfreunde.stellingen



Eure Veronika

Ein Aquarianer der züchtet,hat immer ein Becken zu wenig.

Tschüüüsss





Ich züchte/vermehre: diverse Grundeln ,Korallenplatys, Papageienplatys, Endlerguppys,Wildguppys und andere Lebendgebärende Arten,Welse Oryzia,Pseudomugilarten, div.Schnecken u red-fire und einige andere Garnelen, auch Ringelhandgarnelen



nehme gerne eure überzähligen Schnecken