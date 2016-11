Molly braucht eure hilfe :/

Gepostet von Crater24, heute, 18:25

Hey Leute, hab ein paar Mollys die auch fleißig für Nachwuchs sorgen, einer davon hat seit längeren nun schon einen sehr dicken Bauch. Ich dachte hey der wird wahrscheinlich wieder schwanger sein. Jedoch schwimmt er nun senkrecht wenn er sich nicht bewegt. Er ist noch sehr aktiv und schwimmt fleißig mit den anderen mit. Was mir noch aufgefallen ist da er schwarz ist, ist das er eine weiße kugelrunde kleine Blase am After hat, die den After komplett umhüllt. Was hat das zu bedeuten und wie kann ich ihn helfen?

Meine Wasserwerte sind ok, und auch vor 4 Tagen hab ich das Wasser zu 80% gewechselt