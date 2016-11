Suche Dicrossus filamentosus

Gepostet von nAnTE, heute, 15:25

Hallo,

leider habe ich weit und breit keinen Fachhändler meines Vertrauens und komme so schlecht an die gewünschte Art ran.

Ich suche einen Züchter oder einen Händler in Mecklenburg Vorpommern, Nordbrandenburg oder Berlin.



Da mir vor kurzem mein Männchen und eins seiner Weibchen verstarben, benötige ich dringend Nachbesatz.

Mein Becken (160l/ Schwarzwasser) ist sonst noch mit L168, Paracheirodon simulans und noch einem verbleibenden D.filamentosus-Weibchen besetzt.



Wer kann mir helfen?

Kennt jemand einen guten Händler, welcher mir die Tiere besorgen kann und sie auch auf artgerechten Wasserwerten halten kann.

Lieber wäre mir natürlich ein Züchter, was ich allerdings bezweifle in der gewünschten Gegend.



Vielen Dank und

beste Grüße aus MV

nAnTE

