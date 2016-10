Forum

Flüchtlingspolitik



Hallo Tom,



4sindgenug schrieb am 23.07.16, 18:14:

Doch Johannes,



das kannst du stehen lassen, und zwar als meine Meinung.

Selbstverständlich ist es dein gutes Recht eine andere zu vertreten.





Klar, aber auch Meinungen darf man widersprechen, wenn man sie für falsch hält





(..)

Wer Waffen haben will bekommt de auch, egal Deutschland hat Waffen verkauft, nicht damit geschossen.

Und ich bin auch nicht mit schuldig, wenn mein Nachbar mit einer Latte aus meinem Zaun erschlagen wird.





Das ist genau der gewaltige Unterschied. Du hast doch den Zaun nicht gebaut, damit sich jemand einfach ein Totschlagsinstrument beschaffen kann. Und der Verkäufer hat dir den Zaun auch nicht zu diesem Zweck verkauft!



Wenn du aber jemandem eine Latte aushändigst, von dem du weißt , daß er dazu neigt, Leute mit Zaunlatten zu erschlagen, dann ist das billigendes Inkaufnehmen (und damit keine bloße Fahrlässigkeit). Wenn du konkret weißt, du er das vorhat, dann ist es Mittäterschaft.



Und niemand bestellt einen Panzer, um den Garten umzupflügen! Natürlich hast du recht, daß irgendwer sich auch Falle deutscher Lieferunlust finden wird, der den Krams liefert. Aber weil es viele (potientielle) Täter gibt, sie allesamt freizusprechen, ist absurd (und letztlich apologetisch).



Es wäre doch schön, wenn man irgendwann einmal dem Satz "Deutsche Waffen, deutsches Geld morden mit in aller Welt" begründet widersprechen könnte.



In dem Sinne...

Johannes





If you are trapped in the dream of the other, you're fucked. (Gilles Deleuze)













Re: Flüchtlingspolitik Gepostet von 4sindgenug, 23.07.16, 21:39 Widerspruch bedeutet den Anfang einer möglichen Diskussion

Das ist doch der Sinn dieses Threads bzw. des Forums, oder?



Natürlich hast du Recht, dass ein Panzer eher dazu geeignet und entwickelt ist Menschen zu töten als eine Zaunlatte, und umgekehrt stünde es sicher in jeder Zeitung wenn ich mein Zaun aus Schnellfeuergewehren gebaut hätte



Glaub mir, ich achte deine Moral diesbezüglich.

Aber ich persönlich sehe das längst nicht mehr so eng.



Fakt ist leider, dass wir uns diese Moral nicht leisten können. Mit Apologetik hat das ganze meiner Ansicht nach wenig zu tun.

Außerdem....lass uns das doch ruhig mal etwas detaillierter betrachten.

Die "Waffen" die Deutschland exportiert sind extrem hochpreisige Technologien, da sind Panzer wie der Leopard noch mit das harmloseste.

Die meisten Opfer in den Kriesengebieten werden aber durch Handfeuerwaffen Minen und ähnliches getötet.

Und sowas kauft doch kaum jemand in Deutschland. Die Dinger will ja nichtmal die Bundeswehr haben



Nebenbei, ich wollte tatsächlich schonmal einen Flakpanzer kaufen (allerdings ohne Kanone), um damit im Wald Holz zu rücken. Aber unsere Regionale Forstwirtschaft erlaubt keine Kettenfahrzeuge, obwohl die sicher weniger Schäden verursachen würden als die Timberjacks, und der Belgier wollte das Teil auch nicht rausrücken.

Der war damals im Manöver mit Hydraulikdefekt bei mir vorm Haus liegen geblieben. Hab ihm dann bei der Reparatur geholfen.



Aber eine Bitte habe ich noch:

Wenn du mich zitierst, dann bitte wörtlich.

Das letzte von dir eingefügte Zitat habe ich so nicht geschrieben.



Beste Grüße

Tom

Nicht jeder der aus dem Rahmen fällt war auch vorher im Bilde.









ich bin mir sicher, dass sich die Leute in diesem Thema nie einig werden.

Grüße,

Mondes

Das ist halt so. Es gibt so viele Meinungen, wie es Menschen gibt.

Mit freundlichen Grüssen,

Aquarrio

Re: Flüchtlingspolitik Gepostet von Mofi, 03.10.16, 13:18

Die Kriminalität hat in Deutschland um 50% zugenommen!



Merkels Fachkräfte haben ganze Arbeit geleistet!!

Re: Flüchtlingspolitik Gepostet von Phillermann, 03.10.16, 18:56 Hi,



und du hast sicher verlässliche Quellen für diese Information?



MFG













Re: Flüchtlingspolitik Gepostet von 4sindgenug, 03.10.16, 19:18 Hey Mofi,

zieh mal die braune Unterhose aus.

Diese Aussage ist eindeutig falsch!



Die Gesamtanzahl aller Straftaten sind 2015 im Vergleich zu 2014 um 4% gestiegen. Für 2016 liegt noch gar keine Statistik vor weil noch nicht zu Ende. Und wenn man die illegalen Einreisen und ähnliches rausrechnet bleibt ein Anstieg von 0,1% übrig.



Lies das mal hier : [link]



...aber bitte auch bis zum Ende, und dann überdenke nochmal den Bockmist mit den 50%



Nicht jeder der aus dem Rahmen fällt war auch vorher im Bilde.









Re: Flüchtlingspolitik Gepostet von Johannes.Busch, 05.10.16, 13:40 Und wir wollen doch nicht vergessen, daß seit etwa 2 Jahren die rassistisch motivierten Anschläge/Angriffe auf Flüchtlinge und Migranten sowie deren Einrichtungen rasant angestiegen sind. Diese Straftaten machen einen nicht gerade irrelevanten Anteil an der geringen Gesamtsteigerung aus.



Johannes



If you are trapped in the dream of the other, you're fucked. (Gilles Deleuze)













Re: Flüchtlingspolitik Gepostet von 4sindgenug, 05.10.16, 21:27 Da hast du absolut Recht Johannes.



Das sollte man nicht vergessen.

Nicht jeder der aus dem Rahmen fällt war auch vorher im Bilde.









Re: Flüchtlingspolitik Gepostet von nAnTE, 07.10.16, 20:15 Scheinbar kommen da keine Quellen mehr von Mofis Seite aus.

Hier biete ich einen interessanten Artikel an:



[link]



Seine Ansichten zu hinterfragen und sein Handeln zu ergründen hilft ungemein der Bildung.





Re: Flüchtlingspolitik Gepostet von 4sindgenug, gestern, 23:10 Da sieht man es wieder!



Die eigenen Landsleute waren es die den Sprengstoffsyrer erkannt, zu sich nach Hause eingeladen, festgesetzt und die Polizei gerufen haben.

Ich wüsste gerne wie viele Deutsche den Schneid gehabt hätten so zu handeln

Nicht jeder der aus dem Rahmen fällt war auch vorher im Bilde.









Re: Flüchtlingspolitik Gepostet von Johannes.Busch, heute, 11:43 4sindgenug schrieb am 10.10.16, 23:10:

Da sieht man es wieder!



Die eigenen Landsleute waren es die den Sprengstoffsyrer erkannt, zu sich nach Hause eingeladen, festgesetzt und die Polizei gerufen haben.

Ich wüsste gerne wie viele Deutsche den Schneid gehabt hätten so zu handeln



Moin,



was die drei Syrer da gemacht haben, entsprang aus einem größeren Zusammenhang. Sehr aufschlußreich [link] auf "Spiegel Online". Beeindruckend...



Was den (angeblichen) Fund in Chemnitz angeht, lohnt es sich, einmal bei wikipedia unter dem Stichwort Acetonperoxid nachzulesen...



Johannes





If you are trapped in the dream of the other, you're fucked. (Gilles Deleuze)













