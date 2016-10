Forum

Heutige Beiträge

Aktuelle Themen

Suche





Witze :) Pfad zum Thread: Forum-Übersicht » Off-Topic » Thread #1345 Re: Witze Gepostet von Mofi, 10.03.16, 10:10

Wolfgang kommt zum ersten mal in eine Bar und bemerkt auf einem Regal einen riesigen Glaskrug, gefüllt mit unzähligen 50 Euro-Scheinen.



Er fragt den Barkeeper: 'Entschuldigung, was hat es denn mit dem Glas voller Geldscheine auf sich, das muss ja ein Vermögen sein?'



Sagt der Barkeeper:

'Also ich habe in meinem Lokal eine Wette laufen: Wer einen Fünfziger einzahlt und drei Aufgaben bewältigt, der bekommt den Krug samt Inhalt. Es sind aber sehr schwierige Aufgaben, wie Du Dir anhand der Menge der Scheine schon denken kannst!'



'Und was sind das für Aufgaben?'



'Nein, nein, erst zahlen, dann stelle ich die Aufgaben!'



Also gut, er rückt einen Fünfziger raus.



Der Barkeeper stellt die Aufgaben:

'Erstens: Du musst diesen 2-Liter-Krug mit Tequilla auf ex austrinken ohne abzusetzen und Du darfst keine Miene verziehen.



Zweitens: Hinten im Hof ist mein Pitbull angekettet, der hat einen lockeren Zahn. Den musst Du mit bloÃčen Händen ohne Hilfsmittel ziehen.



Drittens: Im ersten Stock wohnt meine 80-jährige Oma, die hatte in ihrem Leben noch nie einen Orgasmus. Der musst Du es besorgen bis sie zum Höhepunkt kommt!'



Wolfgang meint:

'Du spinnst wohl, das schafft doch kein Mensch!'



'Na gut, dann kommt der Fünfziger ins Glas.'



Etwas verärgert trinkt Wolfgang ein paar Erdinger und mit dem Alkoholspiegel steigt auch sein Mut. Er denkt sich: 'Ein Fünfziger ist ein Fünfziger, ich pack das jetzt!' und er ruft dem Barkeeper zu: 'He Alder, wwoooo ischn nu Deine Tequilla Flllasche? Der Wirt gibt ihm den 2-Liter-Krug, der Gast setzt an und beginnt zu schlucken. Tränen rinnen ihm schon aus den Augen, sein Kopf wird rot, aber er verzieht keine Miene und er trinkt den Krug wirklich auf einmal aus! Applaus bricht in der Bar aus und Wolfgang schwankt hinaus in den Hof zur zweiten Aufgabe.



Plötzlich hört man in der Bar Kampfgeräusche, Bellen, Jaulen, Kratzen, Schreien, dann ist es still. Die anderen Gäste sind sich fast sicher, dass der Wettkönig draufgegangen ist, da torkelt er zur Tür herein, die Kleider zerfetzt, übersät mit Biss und Kratzwunden, die Menge tobt! !!!



Als der Applaus abgeklungen ist ruft er:

'So das wäre geschafft! Und wo isn jetzt die 80-jährige Oma mit dem lockeren Zahn......?!



Re: Witze Gepostet von Mofi, 24.06.16, 20:04



Seltene Flüssigkeit mit 14 Buchstaben?









-Beamtenschweiß



Re: Witze Gepostet von 4sindgenug, 25.06.16, 22:16 Ein quadratischer Raum,

genau in der Mitte liegt ein Goldstück.



In der ersten Ecke steht der Weihnachtsmann,

in der zweiten der Osterhase,

in der dritten ein fauler Beamter,

in der vierten ein fleißiger Beamter.



Alle laufen zu gleicher Zeit los.

Wer bekommt das Goldstück?





Natürlich der faule Beamte!

Die Existenz der anderen drei ist ein Mythos.

_________________

Nicht jeder der aus dem Rahmen fällt war auch vorher im Bilde.





Schaut euch doch mal meine Aquarien Einsvonvier [link]

und Zweivonnurnochdrei [link] an

Re: Witze Gepostet von 4sindgenug, 25.06.16, 22:23 In Österreich wurde kürzlich bei der Jägerprüfung ein Ausbilder erschossen.



Er hatte Reebok auf der Jacke stehen. _________________

Nicht jeder der aus dem Rahmen fällt war auch vorher im Bilde.





Schaut euch doch mal meine Aquarien Einsvonvier [link]

und Zweivonnurnochdrei [link] an

Re: Witze Gepostet von Johannes.Busch, 23.07.16, 21:34 Warum essen Veganer keiner Hühner?

Da sind Eier drin...





Johannes

_________________

If you are trapped in the dream of the other, you're fucked. (Gilles Deleuze)



160L: [link] -- Last Update: 2015-05-13

180L: [link]



<NEU> Meine erste offene Bildergalerie: [link]



Re: Witze Gepostet von 4sindgenug, 23.07.16, 22:06 Veganer betrügen sich eh selbst,

oder sind die ganzen Bakterien auf dem Grünzeug keine Tiere? _________________

Nicht jeder der aus dem Rahmen fällt war auch vorher im Bilde.





Schaut euch doch mal meine Aquarien Einsvonvier [link]

und Zweivonnurnochdrei [link] an

Re: Witze Gepostet von Johannes.Busch, 24.07.16, 10:16 4sindgenug schrieb am 23.07.16, 22:06:

Veganer betrügen sich eh selbst,

oder sind die ganzen Bakterien auf dem Grünzeug keine Tiere?



Darüber streiten Biologen seit der Entdeckung der Mikrowesen. Tiere oder Pflanzen - oder ein ganz eigener Bereich? Ähnliches gilt für Pilze (in und auf Pflanzen ebenfalls vorhanden). Wenn man Bakterien els Tiere begriffe, dann hätten Veganer noch ein anderes Problem: Ein menschlicher Darm beherbergt etwa 100 Trio. Mikrowesen...





Johannes

_________________

If you are trapped in the dream of the other, you're fucked. (Gilles Deleuze)



160L: [link] -- Last Update: 2015-05-13

180L: [link]



<NEU> Meine erste offene Bildergalerie: [link]



Re: Witze Gepostet von 4sindgenug, 24.07.16, 18:40 Na ja.....



soll doch auch bei Veganern duchaus möglich sein, dass die mal Würmer haben.

Aber dann haben die ein ganz anderes Problem als Ernährungsprinzipien

Und da ja selbst Veganer nicht ihren Darminhalt verspeisen, werden die Bakterien dort wohl keine Rolle spielen. _________________

Nicht jeder der aus dem Rahmen fällt war auch vorher im Bilde.





Schaut euch doch mal meine Aquarien Einsvonvier [link]

und Zweivonnurnochdrei [link] an Zuletzt geändert von 4sindgenug (24.07.16, 21:34)

Re: Witze Gepostet von Mondes, 29.07.16, 14:30 Ok Leute, ich war gerade kurz motiviert. Aber keine Sorge, hab's wieder in den Griff bekommen _________________

Grüße,

Mondes

Re: Witze Gepostet von Mofi, 13.08.16, 18:15

Wann hat Pinoccio gemerkt das er aus Holz ist?













-Als er beim onanieren anfing zu brennen

Re: Witze Gepostet von 4sindgenug, 13.08.16, 22:22 Wie sagte die Holzwurmmutter abends zu ihren Kindern?





Jetzt aber husch husch, ab ins Brettchen. _________________

Nicht jeder der aus dem Rahmen fällt war auch vorher im Bilde.





Schaut euch doch mal meine Aquarien Einsvonvier [link]

und Zweivonnurnochdrei [link] an

Re: Witze Gepostet von 4sindgenug, 19.08.16, 23:53 Ein BMW-Fahrer fährt mit 250 km/h auf der Autobahn und wird von einem Streifenwagen verfolgt.

Nach einer halben Stunde wilder Verfolgungsjagt gibt der BMW-Fahrer schließlich auf und hält an.

"Ok," sagt der Polizist, "ich habe heute Geburtstag. Wenn Sie mir jetzt eine Ausrede erzählen, die ich noch nie gehört habe, kommen Sie diesmal mit einer mündlichen Verwarnung davon."



"Ja wissen Sie," sagt der BMW-Fahrer, "meine Frau ist vor zwei Wochen mit einem Polizisten durchgebrannt, und als ich Sie im Rückspiegel sah, hab ich gedacht Sie wollten sie mir zurückbringen!"



_________________

Nicht jeder der aus dem Rahmen fällt war auch vorher im Bilde.





Schaut euch doch mal meine Aquarien Einsvonvier [link]

und Zweivonnurnochdrei [link] an

Re: Witze Gepostet von 4sindgenug, 20.08.16, 23:27 Es gibt Tage....da hilft nur ein heißes Bad.



....Oder guter Sex



Ach.... am besten beides









Schatz schluck runter, ich hab die Betten frisch bezogen _________________

Nicht jeder der aus dem Rahmen fällt war auch vorher im Bilde.





Schaut euch doch mal meine Aquarien Einsvonvier [link]

und Zweivonnurnochdrei [link] an

Re: Witze Gepostet von Mofi, 02.09.16, 20:19



Sohn:"Wo ist denn das Ding zum Kartoffeln schälen?"

Vater:"Weiß nicht genau, glaub einkaufen"







MfG Zuletzt geändert von Mofi (02.09.16, 20:20)

Re: Witze Gepostet von bigboss, 02.09.16, 21:17 "Männer können einfach nicht richtig zuhören."



"Sind wir gar nicht."





Gruß

Hermann _________________

Organspendeausweise zum ausdrucken gibt es hier: [link] Oder kostenlos telefonisch anfordern unter 0800/9040400

Re: Witze Gepostet von 4sindgenug, 02.09.16, 22:07 Wie nennt man eine Jägerin aus dem Badischen Raum?





Schwarzwälder Pirschtorte

_________________

Nicht jeder der aus dem Rahmen fällt war auch vorher im Bilde.





Schaut euch doch mal meine Aquarien Einsvonvier [link]

und Zweivonnurnochdrei [link] an

Re: Witze Gepostet von 4sindgenug, 02.09.16, 22:11 Karl:

Letzte Woche ist meine Frau beim Kartoffeln holen die Kellertreppe runtergefallen und hat sich das Genick gebrochen....sofort tot.



Fred:

Mensch das ist ja schrecklich, was hast du denn da gemacht?



Karl:

Nuden





_________________

Nicht jeder der aus dem Rahmen fällt war auch vorher im Bilde.





Schaut euch doch mal meine Aquarien Einsvonvier [link]

und Zweivonnurnochdrei [link] an

Re: Witze Gepostet von 4sindgenug, 02.09.16, 22:20 Zwei Ritter reimen um die Wette.



Chester fängt an: "Ich bin der Ritter Chester, und vögel deine Schwester."



Kunibert antwortet erbost: "Sag dass das nicht wahr ist!"



Chester: "Ist es nicht, aber das reimt sich doch schön."



Kunibert: "Ja ok, jetzt ich. ... Ich bin der Ritter Kunibert und vögel deine Frau!"



Chester: "Du Blödmann, das reimt sich doch gar nicht."



Kunibert lächelnd: "Stimmt, ist aber wahr!"



_________________

Nicht jeder der aus dem Rahmen fällt war auch vorher im Bilde.





Schaut euch doch mal meine Aquarien Einsvonvier [link]

und Zweivonnurnochdrei [link] an

Re: Witze Gepostet von Aquarrio, heute, 07:37 Eine Dame fliegt mit ihrem kleinen Dackel auf Safari.

Eines Tages geht der Dackel alleine auf Erkundungstour und sieht einen Tiger in seiner Nähe. Erschreckt muß er sich etwas einfallen lassen und sagt laut:

"Oh ich habe so einen schrecklichen Hunger, wenn doch nur ein Tiger zum Verspeisen hier wäre!"

Der Tiger hört dies und denkt:

"Komisch, der kleine Kerl sieht gar nicht so stark aus - aber ich geh wohl lieber.."

Ein Affe sitzt währendessen in Baum und hat alles mitgehört und den Dackel durchschaut. Er flitzt hinter dem Tiger her und klärt ihn auf.

Der Tiger - stocksauer - läuft mit dem Affen im Schlepptau zurück.

Der Dackel sieht die beiden kommen und ruft aus:

"Wo bleibt nur dieser blöde Affe? Ich habe ihn schon vor 10 Minuten weggeschickt, um mir einen Tiger zu holen!" _________________

Mit freundlichen Grüssen,

Aquarrio

Gehe zu Seite: << < ... 94 95 96



Navigation Forum Übersicht » Off-Topic » Witze :)

03.10.16 | 09:00 Uhr Community-Status » nicht eingelogged

» Login

» Anmelden Wer ist online? Gäste: 52. Im Chat: niemand

aqua4you.de bei: