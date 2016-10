Forum

Videoentschlüsselung erbeten... Gepostet von GuppyFan, 28.06.16, 00:39 Hallo ihr Lieben,



auch wenn ich lange nicht online war, gibt es mein AQ immer noch, leider mit sehr vielen Wasserlinsen - wie immer . Ich habe auf Youtube dieses Video gefunden:



[link]



Habt ihr eine Ahnung, was der Mensch dort gebaut hat und mit welcher Art von Pumpe das funktioniert? Hat vielleicht jemand von euch sogar die Amazonas-Zeitschrift Nr. 39 da und kann mir die Anleitung irgendwie zukommen lassen?



Liebe Grüße

Lisa

Sometimes I wish that I could freeze the picture and save it from the funny tricks of time.

(ABBA, "Slipping though my Fingers"

Re: Videoentschlüsselung erbeten... Gepostet von Peter-Paul, 28.06.16, 09:52 Hallo Lisa,

Wasserlinsen habe ich auch immer in großen Mengen und habe deshalb schon über eine Alternative zum Keschern nachgedacht.Dabei habe ich eine andere Bastelanleitung gefunden: [link]

Das Ding wollte ich nachbauen, was aber bisher nicht geschah. Das Prinzip ist das gleiche wie in Deinem link.

Auch nach dem gleichen Prinzip arbeitet der EHEIM skim350 ([link] Damit habe ich selbst aber noch keine Erfahrung, werde mir aber das Gerät mal im Zoohandel ansehen.

MfG

Peter-Paul

Re: Videoentschlüsselung erbeten... Gepostet von Blacky, 28.06.16, 20:57 Falls die Bastel-Variante bevorzugt wird, die kleinen Pumpen von Conrad aus dem ersten Link von Peter-Paul kann ich nur empfehlen, für die Größe ordentlich Leistung und dabei sehr geräuscharm.



Warum bin ich damals nie selbst auf diese Idee gekommen

Re: Videoentschlüsselung erbeten... Gepostet von 4sindgenug, 28.06.16, 21:24 Hallo Lisa,



schön mal wieder was von dir zu lesen.



Wenn es nur um die Wasserlinsen geht, kann man die Sache noch etwas vereinfachen.

Als Skimmer nimmst du den PET-Flaschenhals wie aus deinem Video. Statt Watte und Vlies nimmst du einfach etwas dünnen Stoff. Das kann ein Stück von einer alten Gardine sein, oder ein Rest von einem Fliegengitter für Fenster. Aus dem Stoff schneidest du einen Kreis, etwa 5cm größer im Durchmesser als die Flasche ist. Du musst dann vom Rest der Flasche noch einen etwa 2cm breiten Ring schneiden. Mit dem Ring klemmst du dann den Stoff in den Flaschenhals.

In den Flaschendeckel kommt ein Loch wo du dann einen Schlauch reinstecken kannst der auf den Ansaugstutzen der Pumpe passt.

Du kannst hier wirklich die kleinste Pumpe nehmen die du kriegst. Sogar so eine einfache Luftheberpumpe funktioniert.

Es muss ja nur eine minimale Oberflächenströmung in Richtung Skimmer entstehen. Die Wasserlinsen treiben da rein, und du kannst sie dann einfach mit einem Löffel regelmäßig abschöpfen.



LG Tom

Nicht jeder der aus dem Rahmen fällt war auch vorher im Bilde.





Schaut euch doch mal meine Aquarien Einsvonvier [link]

und Zweivonnurnochdrei [link] an

Re: Videoentschlüsselung erbeten... Gepostet von 4sindgenug, 28.06.16, 22:03 OK,



habe mich gerade dazu entschlossen einen zu bauen und Fotos zu machen.

Schaffe ich aber nicht vor nächster Woche.

Nicht jeder der aus dem Rahmen fällt war auch vorher im Bilde.





Schaut euch doch mal meine Aquarien Einsvonvier [link]

und Zweivonnurnochdrei [link] an

Re: Videoentschlüsselung erbeten... Gepostet von erdbeerstrawberryeis, 01.07.16, 05:29 Hallo Lisa,



Wasserlinsen sind wirklich die unmöglichste Erfindung. Einfach nur megagrauenhafte kleine Barbaren.



Deckel runter und gut!



Heute abend kommt die Volldröhnung!

Eure Sinja



Re: Videoentschlüsselung erbeten... Gepostet von GuppyFan, 07.07.16, 10:29 Hallo ihr Lieben,



Danke für eure Antworten! Ich hab einen preisgünstigen Eheim Skim 350 aufgetan, der wird hoffentlich heute hier eintreffen. Sollte es damit nicht funktionieren, werde ich mich mal als Bastlein versuchen... Ich bin gespannt! Wär ja eigentlich zu schön



Liebe Grüße

Lisa

Sometimes I wish that I could freeze the picture and save it from the funny tricks of time.

(ABBA, "Slipping though my Fingers"

Das ist glaube ich sowas wie eine Pumpe. Wenn ich falsch liege, dann vergiss es.

Smile, Conquistador.

Re: Videoentschlüsselung erbeten... Gepostet von Aquarrio, heute, 07:25 Hallo GuppyFan,

welche Eindrücke hast du von Eheim Skim 350? Wir sind gespannt...

Mit freundlichen Grüssen,

Aquarrio

Aquarrio

