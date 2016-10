Forum

Heutige Beiträge

Aktuelle Themen

Suche





Meerwasserbecken Pfad zum Thread: Forum-Übersicht » Aquarieneinrichtung » Thread #27096 Meerwasserbecken Gepostet von Kelpwald, heute, 15:55 Servus noch mal, wie schon oben angedeutet hätte ich noch ein mal eine letzte Frage mit der ich euch nerven werde..^^

Also ich betreibe seit 12 Jahren Süsswasseraquaristik und hatte schon so einiges bei mir daheim. Ich würde mich jetzt gern mal an die Meerwasseraquaristik ranwagen nur habe ich leider keinen Plan davon.

Also was ich wissen möchte:

Halten würde ich gerne Seepferdchen, Korallen, Seeigel, Div. Schalen und Weichtiere. Würden mich mal interessieren. Besitzen tu ich einen 240L Container.

Was brauche ich dafür, also Beleuchtung, Filtersystem, Pumpen, usw... Wie viel kostet es ca?

Was ist zu beachten?

Freue mich auf Antworten.

Ps.: Ich war schon in einem Laden aber in Österreich ist die Bedienung sowas von kompetent, dass ich nach der Frage genauso viel wusste wie vorher..^^

Re: Meerwasserbecken Gepostet von 4sindgenug, heute, 18:31 Da bin ich jetzt außen vor.



Entweder groß genug für richtige Haie, oder Süßwasser _________________

Nicht jeder der aus dem Rahmen fällt war auch vorher im Bilde.





Schaut euch doch mal meine Aquarien Einsvonvier [link]

und Zweivonnurnochdrei [link] an

Navigation Forum Übersicht » Aquarieneinrichtung » Meerwasserbecken

01.10.16 | 18:41 Uhr Community-Status » nicht eingelogged

» Login

» Anmelden Wer ist online? Community:

4sindgenug

Gäste: 65. Im Chat: niemand

aqua4you.de bei: