Aktivkohle im Teich oder nur für Aquarium? Pfad zum Thread: Forum-Übersicht » Gartenteich » Thread #27055 Aktivkohle im Teich oder nur für Aquarium? Gepostet von swimmingUdo, 11.09.16, 18:15 Hallo,

ich habe im Garten einen kleinen Teich und das Wasser wird immer grüner. Wie kann ich das Wasser nun am besten Reinigen? Ich habe schon daran gedacht hier [link] Aktivkohle in einem Beutel zu kaufen und in den Teich zu hängen.

Ist das die einzige Möglichkeit oder gibt es noch andere Möglichkeiten der Filterung, ohne das Wasser auszutauschen? (Wäre ein großer Aufwand die Fische rauszuholen.)



Danke und Beste Grüße

Udo Zuletzt geändert von swimmingUdo (11.09.16, 18:18)

Re: Aktivkohle im Teich oder nur für Aquarium? Gepostet von 4sindgenug, 11.09.16, 21:17 Hey Udo,



die Frage ist nicht ob Aktivkohle auch für den Teich geeignet ist...das ist sie definitiv genausogut wie fürs Aquarium.

Die Frage muss aber vielmehr sein, ob die Kohle auch für das Algenproblem das Richtige ist, das denke ich nämlich nicht.

Aktivkohle ist gut um Gifte der verschiedensten Art aus dem Wasser aufzunehmen, aber sie ist kein Wundermittel für alle Probleme rund um die Aquaristik.



Ohne nähere Informationen ist das natürlich alles Spekulation, aber ich vermute mal dass Wetterbedingt die Wassertemperatur angestiegen ist. In Verbindung mit einem hohen Nährstoffangebot steigt das Algenwachstum.



Es gilt hier als erstes festzustellen welche Algen im Wasser sind. Dann kann man auf diversen Seiten nachlesen welche Faktoren das Wachstum dieser Algen fördern, und die gilt es dann abzustellen.



Zusätzlich hier ein paar Ratschläge:



Thema 1 Wärme und Sonneneinstrahlung:



Wenn es ein kleiner Teich ist kann man vielleicht mit einem Sonnensegel oder ähnlichem den Teich etwas abschatten.



Thema 2 Wasserwechsel:



Versuche mit einem Netz möglichst viele Algen abzufischen.

Dann einen Teil des Wassers durch frisches, kühleres Wasser ersetzen 15-20% bringt da schon recht viel.



Thema 3 Filterung:



Hast du an dem Teich überhaupt eine Pumpe mit Filter dran?

Wenn ja, wird der in kurzer Zeit mit Algen recht dicht sein.

Das musst du natürlich regelmäßig reinigen.

Wenn nein....dann wird es aber höchste Zeit!



Thema 4 Hilfsstoffe:



Es gibt diverse Mittel im Handel um Algen zu vernichten.

Die bringen aber nur dann was, wenn man weiß wodurch das Algenwachstum kommt (siehe oben) und diese Ursache abstellt.

Ansonsten passiert folgendes:

Diese Mittel bringen den größten Teil der Algen zum absterben, aber ein Rest bleibt. Diesem Rest dienen die Abgestorbenen Algen dann wieder als Dünger, und eh du dich versiehst, hast du mehr Algen als vor der Behandlung.

Gehst du den anderen Weg und beseitigst die Ursachen, werden die Algen in kurzer Zeit von alleine verschwinden.

Algenvernichter und Co. sind damit völlig unnötig.



Fazit:



Vergiss die Kohle, finde heraus welche Algen du hast, informier dich über die Ursachen für vermehrtes Wachstum dieser Algen, stell die Ursachen ab, und die Algen werden verschwinden.



Gruß

Tom

Nicht jeder der aus dem Rahmen fällt war auch vorher im Bilde.





Schaut euch doch mal meine Aquarien Einsvonvier

und Zweivonnurnochdrei

Re: Aktivkohle im Teich oder nur für Aquarium? Gepostet von Mofi, 13.09.16, 18:40

He



Also das grüne Wasser kommt definitiv von der Wärme/Sonne und dem Fischbesatz bzw Kot bzw zu sehr belastetes Wasser.

Wieviel Liter hat der Teich und wie viele Fische schwimmen darin?

Wie sieht's mit Wasserpflanzen aus?

Ohne eine Filterung wirst du es nicht in den Griff bekommen.



Gruß

